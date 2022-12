Peter Stiekema

angeres, keybordspeler en componiste Christine McVie is op 30 november op 79-jarige leeftjid overleden, na een kort ziekbed. Ze kwam ter wereld als Christine Anne Perfect in het Engelse Lakedistrict. Ze begon haar loopbaan eind jaren zestig bij de Engelse bluesband Chicken Shack van bandleider Stan Webb, die overigens nog steeds optreedt.

Die band had een grote, wereldwijde, hit met het nummer I’d rather go blind, gezongen door Perfect op de elpee ‘OK Ken?’ Die elpee is overigens nog steeds in mijn bezit. Al ruim 50 jaar.

Nadat bandleider Peter Green uit de (toen) bluesband Fleetwood Mac (Need your love so bad, Oh well,) was gestapt verliet Perfect Chicken Shack en stapte over naar Fleetwood Mac, die destijds van een Engelse bluesband in een Amerikaanse hitfabrikant veranderde. Haar populariteit steeg toen ze met gitarist John McVie trouwde, een van de oorspronkelijk oprichters, samen met drummer Mick Fleetwood (vandaar Fleetwood Mac) .

Christine heeft in veel muzikantenlevens een rol gespeeld. De eerste die een verhouding met haar heeft gehad, was John Mayall (van de befaamde Bluesbreakers) die hun tumultueuze relatie met haar in diverse songs, zoals Leaping Christine, liet terugkomen. Ook trouwde ze met John McVie. Daarnaast begon ze een relatie met de manager van de lichtshow van de band dat het nummer You make Loving Fun opleverde op de elpee Rumours (wie heeft die niet in zijn platenkast?). Later had ze een verhouding met Beach Boy Dennis Wilson, tot aan zijn verdrinkingsdood begin jaren tachtig. Op muzikaal gebied deed ze een tijdlang niets meer, nadat ze in 1990 had besloten Fleetwood Mac de rug toe te keren, wegens haar vliegangst. In 2004 bracht McVie nog een soloalbum uit, In the Meantime en in 2006 ontving ze een hoge onderscheiding van de British Academy of Composers and Songwriters. In deze periode leefde ze teruggetrokken in haar landhuis in het graafschap Kent. Nadat ze met behulp van een psychiater haar vliegangst had overwonnen, voerde ze in september 2013 met Fleetwood Mac tweemaal “Don’t Stop” in Londen op.

Vanaf 2014 speelde Christine, tot grote verrassing van vele fans en de bandleden, weer mee met Fleetwood Mac. Ze begon met de Amerikaanse tournee “On with the Show” en later vervolgde ze deze in Europa.

Ook voor haar geldt: Old rockstars never die, they just fade away.

