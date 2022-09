athieu van der Poel wilde, na zijn mislukte Tour de France, dit seizoen nog één ding: wereldkampioen worden in Australië. Maar dat is helaas niet gelukt. Hij belandde in Sydney, ruim 90 kilometer van startplaats Wollongong in een soort Pension Hommeles, waar de KNWU kamers had geboekt voor zijn renners.

En daar was het kennelijk feest, want in de gang waar Van der Poel zou moeten slapen renden meisjes rond, die lawaai maakten en op de deur bonsden waar Mathieu probeerde de slaap te vatten. Tamelijk belangrijk voor een coureur die de dag erna zo’n 270 kilometer moet rijden.

Van der Poel lag op een andere verdieping dan zijn fietsende collega’s. Hij was in Australië aangekomen met een verkoudheid. Hij zou eerst bij collega-wielrenner Jan Maas op de kamer liggen, maar omdat hij kou had gevat besloot bondscoach Koos voor Moerenhout een andere kamer te zoeken die op een andere verdieping lag. De bondscoach vindt niet dat de KNWU ervoor had moeten zorgen dat er iemand naast of in de buurt van Van der Poel lag.

In ieder geval ergerde Mathieu zich zozeer aan het lawaai, dat hij zelf verhaal ging halen bij de twee tienermeisjes. Volgens de Australische politie zou er zich in het hotel rond 22.40 uur een incident hebben afgespeeld tussen een man en twee tienermeisjes van 13 en 14 jaar. De man (Van der Poel dus) zou beide tieners een duw gegeven hebben, waarna één van hen op de grond viel en tegen de muur terechtkwam met een kleine schram op haar ellenboog tot gevolg. Overigens kon Annemiek van Vleuten met een breuk in haar ellenboog zaterdag nog gewoon wereldkampioen worden, maar dit terzijde.

Het management van het hotel werd op de hoogte gebracht, waarna de politie langskwam en Mathieu werd gearresteerd. Ook moest hij zijn paspoort inleveren. Grote vraag is nu: waar was de bondscoach en waar was het management van de KNWU? Aan het feesten elders, wat in die kringen vaak usance is aan de vooravond van een WK? De KNWU had toch minstens ervoor moeten zorgen dat er iemand op dezelfde verdieping aanwezig zou zijn om dit soort noodgevallen te regelen.

Van der Poel startte in Wollongong nog wel in de wegwedstrijd, maar gaf na 30 kilometer op. „Ik was pas om vier uur terug in mijn hotelkamer. Het is een ramp, maar ik kan er niets meer aan verandere,” zo liet hij weten.

Het is nu de vraag hoe snel Van der Poel Australië mag verlaten, nu zijn paspoort is ingenomen. Hij moet vrezen voor een juridische strijd, want de (Australische) wet schrijft voor dat hij tot eind oktober zijn identiteitsbewijs kwijt is. Dinsdag moet hij voor een rechtbank zijn verhaal doen. Ik hoop dat hij van dit vervelende incident iets geleerd heeft.

Ondertussen ging het WK gewoon door en werd de Belg Remco Evenepoel de supersterke winnaar. Het is en blijft voor altijd de vraag of Van der Poel zijn bijna-naamgenoot had kunnen weestaan. Ik denk het niet eigenlijk. Daarvoor was zijn seizoen te wisselvallig. en Remco te sterk. Misschien moet Remco zijn voornaam maar veranderen in Co, want een Rem zit er de komende tien jaar echt niet meer op.

