an koning Willem-Alexander hebben we natuurlijk niks, ik kan althans niks bedenken dat fout zou kunnen gaan als we hem niet hadden. En die vijftig miljoen per jaar die het grapje genaamd koningshuis kost – er gaan dagen voorbij dat ik zo’n bedrag niet in mijn achterzak heb. Maar komaan: vergeleken bij de honderden miljarden die de regering jaar in jaar uit pleegt uit te geven – en die wij uiterlijk gul en gaarne opbrengen via ‘s Rijks Belastingdienst – is het een peulenschil, waarvoor je een hoop hoempa en heisa cadeau krijgt, op zo’n zonnige dag in september, de laatste klaroenstoot voor we ons storten in de eindeloze Hollandse winter vol ijs, sneeuw, duisternis en corona.

Meer op SanteLOGie — Voorpagina hhBest