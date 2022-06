ls de nieuwe Spaanse Netflixserie Entrevias (niet of moeilijk vertaalbaar) begint, ergert opa in zijn winkeltje in een arme buurt van Madrid zich aan het lawaai van ‘n stelletje hooligans op straat. Als ze hun middelvinger naar hem opsteken, maakt de oorlogsveteraan korte metten met hen.

Volgt het verhaal (in 8 afleveringen) dat ik nog moet uitkijken over opa, gespeeld door José Coronado, die het welzijn van zijn kleindochter Irene ter hand neemt door haar in huis te nemen. Irene is dolverliefd op de vanuit Colombia gemigreerde Nelson, met wie ze regelmatig op het dak van een treinwagon een nummertje maakt. Die Nelson bevindt zich echter in de klauwen van een drugsbende dus ja, dat wordt lastig voor opa en kleinkind. En ook voor Nelson, die met een corrupte politieagent te maken krijgt.

Ik vind de serie vooral grappig, niet in het minst door de laconieke manier waarmee opa met de typisch recalcitrante reacties van de tieners omgaat.

