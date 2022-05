Naast Amsterdam kent ook Breda zijn Stille Omgang. Deze foto maakte ik in de jaren vijftig. De reden van plaatsing is niet de processie, waarover op Wikipedia van alles valt te lezen, maar de oude haven in de binnenstad. Die was tot in de jaren zestig van de vorige eeuw een ware plaag, vooral voor de omwonenden, want ze stonk als de hel. Na felle discussies in onder meer het toenmalige Dagblad De Stem, werd de haven gedempt om plaats te maken voor een ondergrondse parkeergarage. Jaren later kwam men daarop terug en werd de haven weer ‘open gegraven’. Geheel in de sfeer van deze tijd, zijn op de kades vele terrassen gevestigd. De haven wordt gevoed door het steeds schonere water van de rivier De Mark. Breda staat niet alleen in zijn herwaardering van open water. In Eindhoven zijn vergevorderde plannen voor het weer bovengronds maken van het riviertje De Gender in het centrum.