chrijver Ilja Leonard Pfeijffer is een meester in van alles. Ook in het maken van lange zinnen. In zijn novelle Monterosso mon amour (Boekenweekgeschenk 2022) vestigt hij op bladzijde 63 volgens mij een record: een zin van (als ik het goed heb, want ‘met de hand’ geteld) 287 woorden. Leesbaar èn genietbaar. Monterosso etc. gaat over een naar schatting 50-jarige vrouw die naar een stranddorp in Italië reist, waar ze als jong meisje onder de zeespiegel door een zekere Antonio is gekust. De afloop is verre van voor de hand liggend.