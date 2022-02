ij zit een beetje te draaien op zijn stoeltje in het busje dat gebouwd is voor het vervoeren van acht personen, maar er zitten er nu zeventien in, twee baby’s niet meegerekend. Wel de chauffeur, maar niet zijn helper, want die hangt aan de buitenkant van het busje. Hij schreeuwt aan één stuk door ‘Bandúng, Bandúng, Bandúng!’ Als je niet per se naar Bandung moet, stap dan toch in, want er moet geld worden verdiend – alleen voor de huur van het busje, elke morgen weer.

