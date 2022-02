Peter Stiekema

n zo krijgt Nederland zijn vrijheid weer terug op vrijdag 25 februari, de dag voor carnaval, nadat een week eerder de strenge coronaregels al een groot stuk zijn verzacht. Met carnaval is dus alles weer mogelijk behalve grote optochten, massale bijeenkomsten zoals in de Zoepkoel in Venlo en op het Vrijthof in Maastricht.

Verbijsterend dat de regering zo’n beslissing nu neemt. Immers twee jaar geleden, in 2020, ging het helemaal mis met het virus, nadat massaal carnaval werd gevierd in Brabant en Limburg en vele vakantiegangers besmet terugkwamen van een wintersportvakantie in Oostenrijk.

Duizenden doden vielen te betreuren met name in de verzorgingstehuizen waar het kabinet alles en iedereen in de steek liet, zowel bewoners als verzorgenden. Nederland ging compleet op slot. Je mocht zelfs de grenzen niet meer over, want je werd beboet met fikse geldstraffen.

En nu, uitgerekend met carnaval, wordt iedereen weer losgelaten. Zou dat iets te maken kunnen hebben met het feit dat er in maart gemeenteraadsverkiezingen zijn en de regering een fikse afrekening van het gevoerde beleid vreest? Ondanks dat het hier slechts gaat om plaatselijke verkiezingen en niet om landelijke?

Nu is het huidige virus kennelijk niet zo gevaarlijk, maar er kan zomaar een variant ontstaan, die dat wel is. Ik heb dat nieuwe type van het Covid-19 virus alvast de naam Carnafallus horribiles meegegeven. Ik neem aan dat iedereen ongeveer begrijpt wat ik daarmee bedoel.

Als mijn vrees bewaarheid wordt, als het even tegenzit, dan staat op pakweg 1 april alles weer stil. Alleen, wie zal dan nog gehoor geven aan nieuwe maatregelen van dit kabinet. Of sturen we dan weer de ME op protesterenden af?

Nog één advies: Wie in april op trouwen staat, viert het feest maar vast in maart. Voor alle zekerheid.

