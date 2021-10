Peter Stiekema

ek eigenlijk. Voor zover ik weet maken zich weinigen druk om de Olympische WInterspelen in Peking. De Spelen worden gehouden van 4 tot en met 20 februari. Over een boycot wordt nauwelijks gesproken. En daar is toch alle reden voor.

De Oeigoeren, een bevolkingsgroep met een Turks-islamitische achtergrond in het noordwesten van China, worden in hun voortbestaan bedreigd. En ook Taiwan (dat vroeger Formosa heette) wordt als een opstandige provincie beschouwd en dient volgens het regime in Peking desnoods gewapenderhand weer in de moederschoot van (nog steeds) communistisch China terug te keren.

Bijna dagelijks scheren Chinese gevechtsvliegtuigen rond en soms ook over het eiland, met zijn 28 miljoen inwoners. Die vrezen met grote vreze voor een terugkeer naar het communisme. Ook worden er regelmatig Chinese oorlogsbodems in de buurt gesignaleerd. Aan de gebeurtenissen in Hongkong, tot 1999 een Britse kroonkolonie, hebben we kunnen zien wat er gebeurt als ‘Peking’ er weer aan de macht komt. Eenzelfde lot zal Taiwan ongetwijfeld ook tegemoet kunnen zien.

Daarom dienen de Spelen in Peking geboycot te worden. Blijf er weg, want als de Spelen voorbij zijn zal China geen moment voorbij laten gaan om de Oeigoeren verder in de pan te hakken en desnoods oorlog te voeren om Taiwan tot de orde te roepen, zoals dat in communistisch China eufemistisch wordt genoemd. Dan kunnen ook daar de meest elementaire mensenrechten met voeten worden getreden. Nog afgezien van het gevaar dat een annexatiepoging van China voor de rest van de wereld met zich meebrengt.

