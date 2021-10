Grafiek uit ‘Transitievisie Warmte 1.0’ van de gemeente Best.

De Transitievisie Warmte van de wethouders Rik Dijkhoff (Duurzaamheid) en Marc van Schuppen (gebouwde omgeving) geeft de richtingen aan die de gemeente Best via 2030 naar 2050 wil volgen naar een duurzamer samenleving zonder aardgas. Dit in voortdurende samenspraak met de inwoners. Het is een lijvig document met verhelderende afbeeldingen. We hebben er een aantal kernpunten uit gehaald. Het complete verhaal is hier te downloaden.

In de gemeentelijke visie kan men zien waar nog energie bespaard kan worden, welke wijken geschikt zijn voor een collectieve oplossing en welke niet en waar men vóór 2030 al aan de slag gaat. Dicht bebouwde wijken komen eerder in aanmerking dan dun bebouwde.

In 2030 moeten we 20% minder aardgas gebruiken. Eerste opgave: gebouwen isoleren. Er komt een besparingsprogramma voor Wilhelminadorp, Hoge Akker, Batadorp en Naastenbest.

Wat nog ontbreekt in het plan is het antwoord op vragen als: wat komt er in elke buurt in de plaats van aardgas en wat gaat het allemaal kosten. Ook een fasering van de wijken na 2030 is nog niet aan bod.

De gemeente Best vindt dat de warmtetransitie voor iedereen haalbaar en betaalbaar moet zijn. Dat wil zeggen: een beperkte terugverdientijd – mogelijkheid van geld lenen tegen een lage rente (de gemeente belooft hiervoor, althans in principe want het gaat hier over een discussiestuk, te zullen zorgen) – bescherming tegen prijsstijgingen van vaste lasten.

De gemeente zet een energie-besparingsprogramma ter ondersteuning van de inwoners op.

Lokale opwekking van stroom en opslag van energie.

Best heeft veel woningen en drie grote bedrijventerreinen. Huizen gebruiken relatief veel aardgas. Daar kijkt men dus het eerst naar. Met bedrijven zullen aparte gesprekken worden gevoerd.

Er zijn al wel duurzame warmtebronnen in en rond Best. Sommige zijn direct bruikbaar, andere vergen eerst onderzoek. Waterstof en zogenaamd groen gas zijn wat gebruik betreft afhankelijk van nationale en regionale ontwikkelingen. Biomassa beschouwt de gemeente Best niet als duurzame bron.

Voorpagina hhBest