ls de Nederlandse voetbalmiljonairs maar een klein beetje van de ijzeren mentaliteit van Mathieu van der Poel hadden geleend, dan was Oranje er tegen Tsjechië niet uitgevlogen. Maar ze gedroegen zich als een stelletje verwende luie voetbalmiljonairs onder leiding van een coach die de uitstraling had (en heeft) van een dode mus.

Dus Nederland kwam in Boedapest in de verste verte niet aan winnetoe. Winnetoe? Wat moet je nou met dat oude indiaanse opperhoofd uit de boeken van Karl May, Stiekema? Winnetoe is hier fonetisch geschreven, zoals op internet zoveel gebeurt. ‘niet aan winnen toe’, betekent het simpelweg.

En de dag was zo veelbelovend. Eerst de winst van Max Verstappen in Oostenrijk. Daarna de absolute stunt van Van der Poel in de Tour. Het wachten was ’s avonds dus alleen maar op Oranje, dat de Tsjechen wel even mores zou leren. Dat was toch de verwachting op zaterdagavond, ook bij de deskundigen van Oranjesportzomer (SBS6), Wilfred Genée, René van der Gijp, Dick Advocaat en Johan Derksen. Zij rekenden vast op een overwinning, maar het tegendeel gebeurde. Niet omdat de Tsjechen zo goed speelden, maar omdat Nederland zo slecht was, Wat een stelletje slapjanussen. Het werd 2-0 voor de Tsjechen, die wel over de juiste vechtersmentaliteit beschikten.

Hoe moet dat nou volgend jaar in Qatar, bij de wereldkampioenschappen, als Nederland zich plaatst tenminste. Oranje heeft er in de voorronde al een nederlaag op zitten, afgelopen maart tegen de ‘altijd lastige’ Turken. En wordt het niet tijd voor een nieuwe coach, met een wat krachtiger persoonlijkheid dan De Boer? Maar wie dan? Moet de KNVB de bejaarde Dick Advocaat van stal halen? Nee toch zeker. Of het dan maar zoeken bij de ook niet meer piepjonge Bert van Marwijk of Guus Hiddink, de ereburger van Zuid-Korea. Zij hebben immers aanzienlijk meer te melden dan het clichémannetje Frank de Boer. ‘Na de thee werden de bordjes verhangen en tapten de Tsjechen uit een geheel ander vaatje’ Of: ‘Voor rust wist Stekelenburg zijn doel schoon te houden, maar na rust werd zijn heiligdom tweemaal doorboord’.

