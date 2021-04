Foto Harapan

De Bestse stichting Harapan, altijd in de weer voor de amen van Indonesië, is nu een rijstactie gestart. In de Plus supermarkten Henst en Kenter in Best kan men rijst kopen voor € 1,50 per pak. De opbrengst is bestemd voor armen en slachtoffers van de tropische storm, die onlangs over de Indonesische eilanden woedde.

Van haar contactpersoon in het gebied Besikama op West-Timor ontving Harapan een verzoek om de slachtoffers te helpen met onder meer voedsel, zoals rijst, fruit en groenten. Er is meteen gezorgd voor een aantal zakken rijst.

Je kunt de rijstactie voor armen en slachtoffers van de tropische storm ook steunen met een bijdrage (NL29RABO 0 1770 62 266) onder vermelding van Rijstactie.

