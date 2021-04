Peter Stiekema

k ben 69 jaar en 7 maanden, heb serieuze hartproblemen, ben diabeet en daarenboven lijd ik ook nog aan obesitas. Dat laatste is natuurlijk eigen schuld. Je zou toch verwachten dat ik zo langzamerhand wel eens benaderd zou zijn voor het vaccinatieprogramma van minister De Jonge, Le beau Hugo, zoals hij zichzelf graag ziet. Niets van dat alles, dat kan nog wel een tijdje duren zei mijn huisarts laatst en dat is ook al weer meer dan een maand geleden.

Ik had mijn hoop gevestigd op het Jansen en Jansen-vaccin, Een naam met een hoog Kuifjegehalte, dat in Engelstalige landen logischerwijs (?) Johnson en Johnson heet, maar ik schijn het te moeten doen met het AstraZeneca-vaccin. Mensen onder de 60 jaar worden daarmee niet meer ingeënt wegens wat bijwerkingen zoals trombose en je kunt er dood aangaan, maar dat kan van het virus ook. De kans dat je aan covid-19 sterft is zelfs vrij groot, ongeveer 1 tot 2 op de duizend mensen gaat op een tamelijk onplezierige manier het hoekje om dankzij Corona. In 2020 zijn er 20.000 mensen in ons land overleden aan het virus en dat is op een bevolking van pakweg 17,5 miljoen toch al ruim boven de 1 per duizend. Tel je daarbij de overledenen uit 2021, dan kom je al dicht bij de 2. En dat is best angstaanjagend veel eigenlijk.

Vorige week vrijdag besloot het kabinet het inenten van zestigminners met het AstraZeneca-vaccin te staken. Uit heel Europa kwamen er meldingen over mensen (vooral vrouwen onder de zestig) die kort na hun vaccinatie last kregen van een zeldzame combinatie van bloedstolsels (trombose) en een vermindering van het aantal bloedplaatjes (trombocytopenie). In Nederland ging het om vijf van dergelijke meldingen op een totaal van 400.000 gevaccineerde personen. Dan is dat risico dus een stuk lager dan bij het virus zelf.

De Nederlandse Gezondheidsraad adviseerde gisteren om alleen nog zestigplussers het vaccin toe te dienen. De raad stelt dat het risico op gezondheidsschade als gevolg van COVID-19 bij zestigplussers vele malen groter is dan hun risico op de zeer zeldzame bijwerkingen. En daar heeft die raad wel gelijk in. Bij hen zijn de voordelen van de prik het kleine risico dus waard. En bovendien hoeven op die manier op termijn wat minder pensioenen te worden uitgekeerd en gaat de gemiddelde levensverwachting wat omlaag. Het virus heeft vooral huisgehouden onder de oudste generatie en er zijn politici van niet nader aan te duiden partijen en jongeren die zeggen: ‘Dat ruimt lekker op’.

Ondertussen halen we bij lange na niet de op de vorige persconferentie door De Jonge beloofde cijfers van eerste 400.000 per week (dat werden er de eerste week na de persconferentie 275.000 en de weken daarna zouden dat er 500.000 (per week) moeten zijn. Ook die aantallen worden bij lange na niet gehaald. Officieel waren er op 8 april ruim 2.100.000 inwoners van dit land gevaccineerd, maar officieus wordt inmiddels gesproken van 3.200.000 inentingen. Maar voor schattingen kopen we niet zoveel, zeker als die uit de omgeving van minister De Jonge afkomstig zijn.

Het besluit om te stoppen met AstraZeneca heeft volgens de minister geen grote gevolgen voor de vaccinatieplanning. “Mijn streven blijft nog steeds dat in de tweede helft van mei alle zestigplussers en mensen met hoog medisch risico hun eerste vaccinatie hebben gekregen en dat iedereen die dat wil begin juli ten minste één keer gevaccineerd is.” Maar hij heeft al vaker de plank volkomen misgeslagen en het wachten is dus op de persconferentie van volgende week dinsdag en het daarop volgende debat. En ik blijf gewoon wachten tot ik eindelijk word opgeroepen. Het zal tijd worden.

