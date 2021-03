estaat het woord nog, wordt het nog gebruikt bij de hedendaagse stand van de criminaliteit? Pekelzonden. Dit soort tamelijk ‘onschuldige’ zaken kwam ooit voor de kantonrechter of in iets mindere mate voor de politierechter. Kantongerecht, ’n beetje plaats, zoals Oirschot, had er een. Dat is als zelfstandig instituut in 1934 opgeheven maar het gebouw dat nu onderdeel is van het gemeentehuis, draagt nog steeds die in steen uitgehouwen naam.

Meer op Manieren – Voorpagina hhBest