Markt Eindhoven, dood in de pot.

anmorgen, Markt Eindhoven, 10:15 uur. Dood in de pot. Lege terrassen, ingeklapte parasols. Ik moest in de buurt van het stadhuis zijn. Ruim op tijd zijnde, een wandeling door het centrum gemaakt. Dat is voor mij lang geleden. Viel niet mee. En niet alleen vanwege de anti-coronamaatregelen.

Op onder meer de Markt, de Hermanus Boexstraat en de Rechtestraat – dé winkelstraat van de stad – uiteraard weinig publiek. Wat opvalt zijn de busjes van pakketbezorgers en een enkele stilstaande vrachtauto met kniooerende lichtjes. Maar nog meer de rommeligheid rond de Catharinakerk.

Aan de Wal staat de voormalige ABN-Amro-bank ernstig te verkommeren, beklad met graffiti. Dit is een typisch voorbeeld van een naoorlogs bankgebouw, ooit opgericht in opdracht van de Brabantse bank Van Mierlo en Zoon. Dient dus gerestaureerd en behouden te worden. (Terzijde: Een identiek gebouw, in goede staat en in gebruik als kantoor bevindt zich aan de Stationsweg in Den Bosch.) Ernaast, aan de Wal in Eindhoven dus, een groot, eveneens leegstaand en vervallen pand.