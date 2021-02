Dit jaar is de hulp bij Belastingaangifte in Best anders dan in voorgaande jaren. Voor mensen die hun formulier zelf invullen maar toch nog vragen hebben, waren er in de maand maart altijd inloopspreekuren bij CultuurSpoor. Deze werden verzorgd door de samenwerkende organisaties. Dit jaar zijn deze spreekuren er ook, alleen is er gekozen voor telefonische hulp.

Op woensdag 24 maart kun je tussen 10.00 en 17.00 uur bellen naar 0499-372609. De samenwerkende organisaties zorgen ervoor dat je telefonisch je vragen kunt stellen en dat een van de partners je vraag beantwoordt.

In Best kun je voor hulp bij de aangifte inkomstenbelasting terecht bij:

KBO Best. Hulp aan senioren bij het invullen van belastingaangifte, aanvraag toeslagen en andere zaken op belastinggebied. Coördinator belastingservice invulhulpen: Lenie van der Ven (0499 – 395058).

PVGE Best. Biedt leden hulp bij het invullen van de belastingaangifte. Voor een afspraak met de belastinginvulhulp Leo de Wals (0499 – 310309).

Sociaal Raadsliedenwerk. Biedt ondersteuning op sociaal-juridisch gebied. Tel: 040-2193300; mail: sociaalraadslieden@lumenswerkt.nl

LEVBest. Op www.levbest.nl vind je informatie over de dienstverlening. Of ga naar het infopunt van LEVBest in de Bestwijzer; Tel: 0499-770110.

