Peter Stiekema

et was woensdag heel gezellig toeven in de diverse stadsparken in ons land, het Vondelpark in de hoofdstad voorop, uiteraard. Je zou bijna kunnen spreken van Coronafeestjes, want nergens in de betrokken parken leek er enige angst te zijn voor deze vreselijke ziekte. Het zag er, figuurlijk gesproken, zwart van de mensen. Ik laat de term ‘letterlijk’ hier bewust achterwege, want anders zou men mij van racisme kunnen beschuldigen. En dat ben en word ik niet, een racist bedoel ik. Maar dat zeg ik natuurlijk wel zelf.

Het duurde tot laat in de avond voordat er ingegrepen werd, met tamelijk zachte hand. Nou ja, een paar handhavers werden bekogeld met lege flessen. Maar dat was vooral ter verhoging van de feestvreugde. De burgemeester van Amsterdam was in geen velden of wegen te bekennen, met of zonder mondkapje. Zij had het misschien wel te druk met het in de gaten houden van man en kroost, of die niet wellicht met een of ander (nep)wapen op weg waren naar een min of meer duister doel.

Het was heel gezellig in het park, natuurlijk hielpen lachgas en andere drugs, en niet te vergeten alcohol, daar ook wel een beetje bij. Of misschien wel een beetje veel. Het leek wel of er geen duizenden slachtoffers van het virus te betreuren zijn. Nepnieuws waarschijnlijk en ach, je gunt de jeugd best wel een verzetje op zijn of haar tijd.

Jammer dat er bij zo’n spontaan feest altijd zo veel rotzooi wordt achtergelaten. Want de zaak schoonhouden, dat hebben de jongeren niet geleerd, in al die jaren van gebrek aan opvoeding. Nee, hier luidt het spreekwoord: ‘Laat na een tijd van aangenaam verpozen, de boa’s en gemeenteambtenaren de rotzooi en lege dozen’.

Ben ik gemeen als ik zeg te hopen dat een procent of tien van dat tuig, een beetje/erg veel/ flink (doorhalen wat niet verlangd wordt) te lijden krijgt van dat virus, zonder dat anderen en mensen in de ziekenhuizen daar last van krijgen? Vast wel, maar ik ben in ieder geval geen racist en ik roep ook geen vrouwen en meisjes na met termen als kanker- of stoephoer.

