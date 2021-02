Peter Kuipers Munnike geeft zijn indrukken, staande in de buurt van de Lek. NOS

at ouwemannenwijsheid over de winter. Nee, niet van Peter Kuipers Munnike, want die is niet oud en bovendien zéér bekwaam zou Wim Kan zeggen, maar van mezelf.

Meestal is sneeuwval in Nederland de inleiding tot dooi. Ligt er een ijsvloer, dan kun je het schaatsen en zeker de Elfstedentocht wel vergeten. Men heeft het dan over ijsbroei. In Nederland beleven we nu het omgekeerde. Geen of nauwelijks ijs en dikke sneeuw plus harde wind, die de komende dagen volgens de weerkundigen afneemt, terwijl de vorst dan pas echt toeslaat. Mede door de standvastige sneeuwlaag, die naar het lijkt na het weekeinde niet dikker wordt.