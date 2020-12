Dit jaar worden Noord-Brabantse kinderen het meest verwend tijdens de feestdagen. Zo krijgt 1 op de 5 kinderen in Noord-Brabant dit jaar 10 of meer cadeaus, blijkt uit representatief onderzoek van Stichting Jarige Job uitgevoerd door Dynata. En dat terwijl het aantal kinderen dat in Nederland zijn verjaardag niet kan vieren is toegenomen met 20% de afgelopen maanden. PostNL roept daarom alle Nederlanders op om nieuwe cadeautjes in januari gratis mee te geven aan de pakketbezorger of in te leveren bij een PostNL-punt. De bezorger zorgt er dan, samen met Stichting Jarige Job, voor dat deze terecht komen bij kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren omdat zij het thuis minder breed hebben.

(Persbericht PostNL)