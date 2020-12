In Argentinië is enorme deining ontstaan over een selfie met Diego Maradona in zijn geopende doodskist (<- door ons gecoupeerde foto). De originele, kennelijk met een smartphone gemaakte foto is ons toegemaild door een Nederlander met contacten in Zuid-Amerika. Die kan ons niet meer vertellen dan dat ‘de man is ontslagen’. Vermoedelijk is het een medewerker van een begrafenisondernemer. Het is trouwens de vraag, of je wel van een selfie kunt spreken, gezien de vrije handen van de afgebeelde man; mogelijk was er nog iemand anders bij betrokken. Het is ook niet bekend, in welk medium de foto is geplaatst.