Peter Stiekema

k heb een aangetrouwd nichtje van eind twintig en een toekomstige aangetrouwde neef van ongeveer dezelfde leeftijd. Beiden zijn ingenieur en hadden het plan om afgelopen voorjaar te trouwen. Maar het coronavirus gooide roet in het eten.

Ze hebben allebei de Belgische nationaliteit, evenals mijn betere helft en hebben er voor gekozen om het huwelijk een jaar uit te stellen. Heel verstandig lijkt me. Dus het officiële huwelijk vindt ergens in mei 2021 plaats, mits corona dat toestaat. We kregen een keurig kaartje waarop werd gevraagd de nieuwe datum in onze agenda te noteren. Dat hebben we netjes gedaan, in de hoop dat het virus het zal toestaan. En anders wordt het maar weer uitgesteld.

Minister Grapperhaus van Justitie, de man die alle boetes incasseert namens het Rijk van degenen die overtredingen plegen tegen de afspraken ter bestrijding van het coronavirus, trad onlangs in het huwelijk. Met een journaliste van Elsevier. Beiden hadden beter kunnen weten. Of hadden haast, want misschien zat er al een Hansje in de kelder. Tijdens en na de huwelijksvoltrekking gaat van alles mis. Er waren veel te veel gasten, die zich niet aan de afspraken hielden. Van de overbekende anderhalve meter onderlinge afstand had niemand gehoord en ook op het bordes van het gemeentehuis van Bloemendaal hield niemand zich ergens aan. Staatssecretaris Broekers-Knol, die het huwelijk ten gemeentehuize voltrok, ongeveer de domste kip van het hele kabinet, bood daar vrijdagmiddag haar excuses voor aan. Grapperhaus, die de zaak aanvankelijk op een buitengewoon hufterige manier bagatelliseerde, verklaarde een symbolische boete te zullen betalen en premier Rutte hield vervolgens het volste vertrouwen in het tweetal. Tsja, de mantel der voorhuwelijkse liefde diende uiteraard te worden bedekt. En hoe geloofwaardig is die Grapperhaus nog?

Ondertussen in Griekenland, waar koning Willem-Alexander en echtgenote hun vakantiehuisje hebben en een speedboat van twee miljoen euro: het was erg gezellig in een Grieks restaurant, uiteraard tot er foto’s opdoken van het koningspaar met de Griekse restauranthouder. Met zijn drieën dicht tegen elkaar aan op veel minder dan anderhalve meter (voor de drie samen dus) en hoewel Nederlandse fotografen slechts enkele keren per jaar gedurende een half uur plaatjes mogen schieten van de ganse koninklijke familie, gold dat in Griekenland kennelijk niet. Of gelden er voor Griekse fotografen in vakantieland andere regels? Een beetje dom, zou koningin Maxima moeten zeggen. Ach, een bekende Britse schrijver schreef het al jaren geleden in zijn magnum opus, Animal Farm: alle dieren zijn gelijk, maar sommige (in dit geval de varkens) zijn iets gelijker dan anderen. Voor degenen die wel eens een boek ter hand nemen noem ik nog even de naam van de (al lang overleden) auteur, George Orwell. Hij is ook bekend van 1984, dat hoe bijzonder, in 1948 werd geschreven.

Een Ierse eurocommissaris, die zich onlangs bij een feest ook niet aan de regels hield, nam de enig juiste beslissing: hij trad af. Dat kunnen we helaas van onze justitieminster niet verwachten. Die krijgt weer alle steun van Rutte. Datzelfde zal ook wel voor koning Onbenul en koningin Ginnegap gelden. In het laatste geval zouden we dan trouwens opgescheept zitten met een wat dikkige zestienjarige prinses, die pas op haar achttiende echt kan gaan functioneren. Ondertussen zal tante Irene, die boeiende gesprekken met bomen houdt, als regentes kunnen functioneren. God, mocht je bestaan, erbarm u over ons.

Ter herinnering heb ik hier nog een lijstje van bewindslieden, die de afgelopen jaren, tijdens deze kabinetsperiode, al wel zijn gesneefd. Wat mij betreft hadden dat er veel meer mogen zijn, inclusief Rutte zelf.

19-03-2020: Minister Bruno Bruins (VVD) voor Medische Zorg neemt ontslag. Hij coördineerde de strijd tegen het coronavirus. Hij zakte door oververmoeidheid in elkaar achter het spreekgestoelte van de Tweede Kamer. Een dag later stapte hij op.

18-12-2019: Staatssecretaris Menno Snel (D66) van Financiën treedt af vanwege de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst en werd vervangen door maar liefst twee nieuwe blunderaars, die nog steeds niets hebben opgelost.

21-05-2019: Staatssecretaris Mark Harbers (VVD) van Justitie en Veiligheid stapt op. De Tweede Kamer is door zijn ministerie onjuist geïnformeerd over criminaliteitscijfers onder asielzoekers.

13-02-2018: Minister Halbe Zijlstra (VVD) van Buitenlandse Zaken vertrekt omdat hij heeft gelogen over zijn aanwezigheid tijdens een bijeenkomst met de Russische president Vladimir Poetin. Zou hij al een nieuw lucratief baantje hebben?

Voorpagina hhBest