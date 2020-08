r zijn heel wat mogelijkheden, om bestanden in de cloud (in de wolken, dus op een externe server) op te slaan. Daar backups, documenten en foto’s te bewaren zodat, als je een computercrash hebt gehad, je niet van alles kwijt bent. Windows 10 heeft bij voorbeeld OneDrive. Ik heb daar nog geen ervaring mee. Dropbox is een andere populaire, in eerste aanleg gratis opslagmogelijkheid. Die kun je ook voor het downloaden van bij voorbeeld een set foto’s voor anderen toegankelijk maken. En dan is er Google Drive. Daar moet je mee uitkijken. Ik zal uitleggen waarom.

De diensten die Google aanbiedt, waaronder Gmail, hebben een gezamenlijke gratis opslagcapaciteit van maar liefst 15 gigabytes. Gebruik je alleen dat mailprogramma dan is er niks aan de hand. Zo gauw kom je dan niet aan je taks. Maar als je Drive gaat gebruiken en Google uit onwennigheid maar zo’n beetje laat aanrommelen, kan het gebeuren dat alle 15 gig worden opgemaakt en ook Gmail begint te sputteren. Google wil dan dat je ruimte bij gaat kopen. Heb je daar geen zin in, dan moet je gaan opruimen en aan de instellingen sleutelen om dit op te lossen. Met de vraag of het allemaal wel zal lukken.

Ik wilde zodoende weer van Google Drive af – er zijn immers genoeg andere mogelijkheden – maar na een dagdeel zoeken en experimenteren is het me niet gelukt, de app met dwarsbomende inhoud te verwijderen. De aanwijzingen die Google daarvoor geeft klopten gewoon niet, althans niet in samenhang met mijn Windows 10 laptop.

Uitkijken dus.