Sperwerlaan 2, Koekoeksbos, Best

omen weg of bomen erbij? Dat is momenteel de kwestie. Door de recordhitte en de droogte is het nut van groen voor verkoeling en waterhuishouding actueler dan ooit. Veel mensen zijn hier mee bezig. Sommigen planten zelfs, gesteund door IVN, minibossen in hun tuin. De gemeente Best verbaasde deze week de oplettende lezer van Openbare Bekendmakingen in het weekblad en op de website met het item ‘Omgevingsvergunning kappen van 13 bomen, Sperwerlaan 2’.

Sperwerlaan, dat is toch de villawijk Koekoeksbos? Bos moet bos blijven is de eerste gedachte. Of zijn er bomen ziek? Dat ziet er niet naar uit. De gemeente deelt echter desgevraagd mee dat het nog slechts een aanvraag betreft. In de gaten houden, dus. (De tekst gaat verder onder de foto.)

Dorpsplein

Toevallig moest ik vanmorgen in het gemeentehuis zijn. Bij het verlaten daarvan liet ik mijn kritisch oog over het Dorpsplein gaan. Drie bomen voor ‘De Zeeman’ staan er als gevolg van de droogte voortijdig al wat geel te kleuren. Kan gebeuren. Toch: graag wat bomen erbij op dat plein.

