Peter Stiekema

Op 1 juli treedt de nieuwe Donorwet in werking Dan moet iedere inwoner van dit land duidelijk hebben gemaakt of hij/zij na zijn/haar overlijden organen die er toe doen wil doneren aan derden. Na overlijden, dat dan nog wel.

Hmmm, ik denk er eigenlijk pas nu echt over na. Aan wie wil ik mijn organen doneren? En vooral ook aan wie niet? Mijn hart bij voorbeeld, is niet zo best. Daar zitten een paar stents in. Niet erg hoopvol derhalve voor de begiftigde. Dat geldt eigenlijk ook voor mijn lever, na jarenlang onbedaarlijk zuipen. Velen zullen er weinig tot niets aan hebben. Iets voor Akwasi misschien? Kan hij er nog net een paar zwarte pieten mee in hun respectievelijke gezichten schoppen. En daarna houdt alles op.

Eigenlijk besef ik nu pas, dat ik een bepaalde macht heb met mijn in te leveren organen. Ze zijn volgens mij alleen maar geschikt voor mensen die er iets goeds mee willen doen. Mark Rutte dan? Nee, ook niet. Die belooft te veel en spookt te weinig uit. De koning? Moet die toch echt eerst zijn gebieden op de Veluwe open stellen en zijn van de staat gejatte kunstwerken inleveren. De nieuwe beeldenstormers dan? Doe maar niet. Die weten van hun historische gezond niet af.

U ziet, het is allemaal nog niet zo gemakkelijk. Misschien is het een verstandige zet om het Opiniepanel van Een Vandaag in te schakelen. Persoonlijk ben ik daar al jaren lid van. Ik zal ze deze column toesturen. Of ze het aandurven om zo’n gevoelig opinieonderzoek aan te pakken? Ik denk eigenlijk van niet. Zou wel een unieke enquête zijn, trouwens.

Voorpagina hhBest