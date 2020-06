Dikke dames en dikke heren hebben de afgelopen jaren heel wat schilders kunnen inspireren. Zo ook Betty Vogels (57) uit Best, die in de zomermaanden juli en augustus haar vrolijke en kleurrijke schilderijen met een vleugje humor exposeert in de bibliotheek van CultuurSpoor.

Betty Vogels is autodidact. Ze schildert al geruime tijd met acrylverf op doek, maar ook op hout of behang. Vooral in de periode dat ze herstellende was van een verkeersongeval vond ze een uitlaatklep én afleiding in het fabriceren van vrolijke kunst. Kleur en humor kenmerken haar werken. Op eigen wijze geeft ze daar vorm aan. De expositie in CultuurSpoor vormt een fraaie selectie uit haar werk.

De expositie is te zien tijdens de openingsuren van de bibliotheek, die waarschijnlijk binnenkort worden verruimd..