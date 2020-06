Jan van Beerendonk

ie kan mij vertellen wat de gemeente voor heeft met de stickeractie op de afvalbakken afgelopen week. Eerst krijgen we een brief met daarin 2 x 2 stickers die volgens instructie op de achterkant van de afvalcontainers moet worden geplakt. Vervolgens komt een ambtenaar kijken of je die stickers er wel hebt opgeplakt om dan er nog een sticker op te plakken. Waarom niet meteen twee stickers meegestuurd met het verzoek om er een achterop te plakken en de andere op het deksel.

Denkt de gemeenteambtenaar dat de Bestse burger te dom is om dat te doen? Of zoekt die ambtenaar gewoon werk omdat anders misschien iemand op het idee komt dat zijn functie niet meer nodig is. Of is het om veilig te stellen dat alle stickers op de juiste plaats komen zodat straks middels een barcode de containers gewogen kunnen worden en per kilo betaald moet worden.

Waarom daar geheimzinnig over doen? Dat het solidariteitsbeginsel, waarbij iedereen evenveel betaalt ongeacht de hoeveelheid afval, in de Bestse politiek niet meer speelt, wisten we al. Dat zagen we al bij de aanleg van glasvezel waarbij het buitengebied gemakshalve maar buiten beschouwing bleef. Overigens zal dat principe toch gehandhaafd moeten blijven bij da afvalinzameling bij meergezinswoningen. Waarom dan niet voor heel Best?

Het ziet er naar uit dat de afvalsoap in de gemeente Best nog lang niet ten einde is.

Voorpagina hhBest