igenlijk is dat hele gedoe om (en al die protesten tegen) de slavernij in het algemeen en de slechte behandeling van de gekleurde medemens in het bijzonder een soort nieuwe Erfzonde. De witte mens wordt momenteel verweten dat verre voorouders op grote schaal slavenhandel hebben bedreven en dat de gekleurde mens tot op de dag van vandaag slecht wordt behandeld. Er worden inmiddels standbeelden van slavenhandelaren in zee gegooid. Het is wachten op het moment dat ook het beeld van Jan Pieterszoon Coen een dergelijke behandeling krijgt. Dat zal vermoedelijk niet lang meer duren.

In de eerste zin gebruikte ik het woord ‘Erfzonde’. Dat vraagt vermoedelijk om enige explicatie. Volgens de christelijke leer is de erfzonde het gevolg van de zondeval. In het Bijbelverhaal waren Adam en Eva de eerste bewoners van het Aardsparadijs. God (die kwam je toen kennelijk nog wel eens tegen op een wandeling) had het hen verboden om te eten van de Boom der kennis van goed en kwaad. Op aanraden van een (Freudiaanse?) slang aten zij toch van die boom. Hierdoor verloren de eerste mensen hun onschuld, want zo kregen ze kennis van goed en kwaad en werden zij onderworpen aan zonde en dood. Door deze eerste zonde werd de gehele mensheid sterfelijk en belast met een zondige natuur. Deze zondige en sterfelijke aard wordt, volgens het christendom, door ieder mens ‘geërfd’ van Adam en Eva, die toen al het Paradijs waren uitgejaagd. Kortom, de Erfzonde was geboren. Veel later stuurde God zijn zoon Jezus naar de aarde om de mensheid van deze zonde te verlossen, hetgeen helaas kennelijk niet is gelukt.

Als zesjarig kind werd ik op de Sint-Jozefschool in Apeldoorn met al deze ellende geconfronteerd, alsmede met het bestaan van een hel, waar ik als zondaar grote kans maakte om door onaangename duivels te worden geroosterd. Hoe kun je een klein kind met zoiets opzadelen? Het zal je geloof maar wezen.

De gekleurde medemens nu, vindt dat de huidige witte wereldbewoners allemaal medeschuldig zijn aan de slavernij, die weliswaar omstreeks 1863 werd afgeschaft, maar toch vraagt een deel van de gekleurde wereldbevolking nu genoegdoening. Zij eisen min of meer compensatie voor deze nieuwe Erfzonde, kennelijk desnoods door te plunderen tijdens demonstraties. En iedere witte is een racist, dat komt er ook nog eens bij.

Daarbij zien ze wel over het hoofd dat de slavernij in donker Afrika al eeuwen een bekend gegeven was. Plaatselijke krijgsheren voerden oorlogen tegen andere stammen en namen gevangen tegenstanders als slaven mee. Toen in de zestiende en zeventiende eeuw witte mensen (de term blanken schijnt ook al taboe te zijn) zich op de Afrikaanse kusten vestigden, teneinde handelsposten te beginnen, kregen zij van de bevolking zwarte mensen, die al slaaf waren, aangeboden, tegen betaling uiteraard. Vermoedelijk eerst kraaltjes en spiegeltjes, maar later ook wapens, levensmiddelen en noem maar op. Daar lag de echte oorzaak van de slavenhandel, binnen de gelederen van de zwarte mens zelf. Maar dat feit wordt gemakshalve vergeten, of is zelfs bij de demonstranten onbekend. Ook wordt er niet gerefereerd aan de Noord-Afrikaanse slavenhandelaren, toen ook wel Barbarijse zeerovers genoemd, die het vooral voorzien hadden op Europese schepen, waarvan de bemanningen als slaaf gebruikt werden, en die tegen een hoog losgeld konden worden vrijgekocht. Nog een opmerkelijk punt: tot ver in de negentiende eeuw werden vanuit Arabië en Egypte slavenjachten georganiseerd naar wat tegenwoordig Soedan heet. Dit waren dus slavenjagers en handelaren met een islamitische achtergrond. De Dinka’s hebben daar zwaar onder te lijden gehad.

Ondertussen vinden veel gekleurde inwoners van de wereld dat de witte mens geprivilegieerd is en dat dient te beseffen. Daar eigenlijk excuses voor moet aanbieden. Ook al die witte mensen die het niet zo goed hebben, die van de voedselbank afhankelijk zijn. een sociale uitkering hebben, ernstig ziek zijn of anderszins aan de onderkant van de samenleving bivakkeren? Zouden dan min of meer gekleurde mensen die wel het een en ander hebben bereikt, zoals Kamerleden, nieuwslezers, journalisten, advocaten, leraren, doctoren of burgemeesters dat ook moeten doen? Zij zijn er wel in geslaagd om zichzelf op te werken door hard te studeren en zich in te zetten voor de Nederlandse maatschappij, in plaats van ‘kankerhoer’ te roepen tegen ieder passerend meisje, te sissen, homo’s en lesbiennes aan te vallen, overvallen te plegen, geldautomaten in de lucht te laten springen en te dreigen rond 5 december verklede zwarte pieten in het gezicht te schoppen, zoals een bekende rapper vorige week tijdens de demonstratie in Amsterdam riep.

Zouden wij witte Nederlanders, wier ouders in de donkere middeleeuwen ook horigen en slaven zijn geweest, nog voor compensatie in aanmerking kunnen komen door bij de nakomelingen van de toenmalige adel aan te kloppen? Maak het een beetje, zeg.