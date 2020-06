inds afgelopen vrijdag had ik last van ernstige vertraging van mijn internet-verbinding. Ik wilde wel eens weten, wat de ervaringen zijn van andere gebruikers in Best, al dan niet met KPN (tevens beheerder van het glasvezelnet) en plaatste een bericht op de buurtapp Nextdoor (11 wijken). Kreeg meer dan tien reacties, voornamelijk uit de wijken Heivelden (mijn buurt) en Heuveleind. Soms met best wel handige tips. Maar inmiddels lijkt het probleem bij mij opgelost, door sleutelen aan de Windows 10-instellingen en aan die van de router, een Netgear8000.

Voorop gesteld. Veel mensen hebben KPN als internet-provider. Ik niet. Hoewel de mijne, Xs4all, vorig jaar door KPN is overgenomen, is het haar gelukt, tot dusver haar eigen beleid te handhaven. Zo zou het centrale modem (in de meterkast), de Fritzbox, beter zijn. Dit is niet bedoeld als reclame, maar om volledig te zijn.

Ik plaats hieronder, geanonimiseerd, een aantal reacties op mijn klacht. Doe er je voordeel mee, raadpleeg internet, c.q. SeniorWeb of Student Aan Huis 😉 als die in de huidige omstandigheden functioneert.

Heivelden:

Geen problemen. Ik heb KPN ook als provider

Heuveleind:

Dacht dat het door systeem van mijn werk kwam, vaak geen verbinding

Heivelden:

Zondagavond laat was het beroerd, het leek of de verbinding steeds wegviel. Nu lijkt het normaal. Ik heb KPN.

Heivelden:

Daar hebben wij ook last van modum even uitzetten en daarna weer opstarten

Wilhelminadorp:

https://www.kpn.com/internet/speedtest.htm geeft bij mij 93 down en 102 up maar via t-mobile 86 down en 97 up

https://www.xs4all.nl/speedtest/ 83 down en 96 up winkelcentrum Wilhelminadorp lekker snel (en dichtbij ;-)))

Heuveleind:

Volgens mij ligt het niet aan jouw apparatuur. Ik merkte gisteravond ook kortstondig (een paar minuten) een ernstige vertraging. Toen het weer normaal was deed ik ook een speedtest, en tot mijn verbazing waren de up- en download ruim boven de 100, dit had ik nog niet eerder meegemaakt, en dat terwijl ik een (KPN) abonnement heb tot 100 Mb. Het was ook voornamelijk KPN (e-mail) die de vertraging liet zien.

Heivelden:

XS4ALL hier. Glasvezel. 100mbit. Loopt als een trein. Installeer eens de WLAN app van Fritz Check je lokale wifi snelheid naar je router/access points. Als je maar 1 Fritz!box hebt, overweeg Fritz access points elke verdieping en configureer Mesh.

Guido, Heivelden:.

Tests wijzen intussen uit dat het ligt aan de WiFi-verbinding met de router (Netgear). Ga morgen verder.

Heuveleind:

Als het resetten van de modem niet helpt zou ik aanraden om een test uit te voeren op ‘packet loss’. Dit veroorzaakt ook vaak deze problemen. Op en de website packetlosstest.com.…

Guido:

Tja….Sorry, ‘some error has stopped the test from starting. This could be my bad, or your connection could have just failed. Feel free to try again.’

Heivelden:

Geen probleem in Heivelden met KPN.

Kantonnier:

Wij hebben ook heel vaak last van slecht internet ook via KPN

Heivelden:

KPN Hier ook geen probleem. Maar ik heb al hoger gehaald (tot 500 Mbps).

Kantonnier:

Speedtest van KPN is bij ons 36 en 18…en ik heb er verder geen verstand van. Maar als iemand zou kunnen helpen graag. KPN schrijft dat een monteur zou komen om probleem op te lossen maar door huidige situatie kan dat niet….en ik weet niet hoe het op te lossen

