ndernemers in de horeca plus de vermaaks- en recreatiewereld blijven zich optimistisch voorbereiden op versoepeling van de regels tegen het coronavirus. Komt er nog iets van de vakantie? Zie hier een initiatief in Midden-Frankrijk.

Ik doe op mijn site hhBest.nl in principe niet aan reclame, terwille van de journalistieke onafhankelijkheid. Maar voor mijn dochter Mariken en haar vriend Ron op het landgoed Brénazet in het Franse departement Allier maak ik natuurlijk een uitzondering, temeer omdat het stel zijn vaste cliënteel per nieuwsbrief echt zinnige dingen over ‘vakantie in crisistijden’ weet te vertellen.

Ze schrijven onder meer:

‘Wij gaan de richtlijnen volgen die gelden voor campings en andere accommodaties. Op de camping kunnen maximaal 8 gezinnen kamperen, dit is inclusief onze 3 eigen (verhuurde of te verhuren) tenten. Tijdens pizza avonden (Ron bakt ze zelf in zijn zelfgebouwde oven, G.) en andere activiteiten zullen wij zorgen voor aparte tafels waar iedereen met zijn gezin kan zitten om iets meer afstand te bewaren.’

‘Wij vragen onze gasten om zelf ontsmettingsmiddel mee te nemen en extra veel schoonmaakdoekjes/keukenpapier. Wij zullen zorgen voor voldoende schoonmaakmiddelen. Na bezoek aan het campingtoilet, douche of afwasplaats zelf goed schoonmaken zodat de volgende persoon in een schone ruimte komt. Wij zullen daarnaast ook extra veel aandacht besteden aan de dagelijkse schoonmaak en iedereen goed informeren. Aan de gasten in de gîtes en tenten die privé sanitair hebben, vragen wij na hun verblijf de badkamer en keuken goed schoon te maken met het oog op de veiligheid van de schoonmakers die de eindschoonmaak doen.’

‘Bij het kanovaren op de Allier onder leiding van Ron is de aan te houden afstand tussen de boten minimaal 2 meter.’