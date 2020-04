Case story: ‘Franse Nederlanders’ vast in India

maar het ligt niet aan de Nederlandse ambassade

De ambassadeurs van Duitsland en Frankrijk, Dirk Brengelmann (links op de foto) en Luis Vassy, breken in een paginagrote open brief aan Beste Nederlanders, beste vrienden in de dagbladen – dit mag met recht uniek genoemd worden – een lans voor Europa in crisistijd. Ze geven toe dat in de aanpak van de ernstigste wereldcrisis sinds de Tweede Wereldoorlog fouten worden gemaakt, maar…’laat toch solidariteit onze leidraad zijn’.

Prima, maar om dat realiteit te doen worden, moet er toch wel heel wat veranderen. Veel meer dan de methode van financiële steun aan de zuidelijke landen, waarover door de houding van Wopke Hoekstra zoveel Europees gekrakeel is ontstaan. In het bijzonder het ‘ieder voor zich, god voor ons allen’.

Vast in Zuid-India

Ik verkeer in de omstandigheid dat ik twee normaliter in Frankrijk wonende kleinzonen heb die momenteel vast zitten in Zuid-India. Hun moeder Mariken op Brénazet in Vernusse (departement Allier) heeft op mijn verzoek hun situatie uit de doeken gedaan. Ik volg haar betoog in grote lijnen.

Nikola (midden), Lily en Igor in quarantaine in Zuid-India.

Dramatis personae: Nikola, 25 jaar, studeert in Moodbidri, bij Mangalore (Zuid-India) naturopathy and yogic science. Zijn vriendin, Lily (24) is Française. Igor (21) is bij zijn broer op bezoek. Het drietal zit in quarantaine. Het gaat redelijk goed., maar ze maken ook wel eens ruzie dus daarom doen ze maar geen spelletjes meer want dan gaat het steeds mis. Ze doen meditatie, yoga, macramé en Nikola volgt online lessen fotografie en film. Ze verblijven in de woning van Nikola in Moodbidri: een kamer en een slaapkamer, een grote keuken en ruime badkamer een klein terras achter en een groot terras aan de voorzijde. Het huis is omringd door palm- en mangobomen zodat het lijkt of je midden in de jungle zit. Op het kleine terras hebben ze een hutje gemaakt van doeken om even alleen te kunnen zijn. De winkels zijn ‘s morgens open, ze hebben genoeg te eten en ieder kookt op zijn/haar beurt de avondmaaltijd.

Paspoort gestolen

Igor is op 16 maart van zijn portemonnee, paspoort en telefoon beroofd op het treinstation van Goa. Hij is toch in de trein gesprongen naar Nikola. De politie in Moodbidri wil over de diefstal van het paspoort geen rapport maken. Hij moet maar heen en weer naar Goa en dat kan niet, volgens Mariken. Nu zal de Nederlandse ambassade voor een brief zorgen die Igor door moet sturen zodat er toch nog een laisser passer gemaakt kan worden. Er worden namelijk nu geen paspoorten uitgegeven. Als het allemaal lukt, komt het reisdocument klaar te liggen in Bangalore, ongeveer zeven uur rijden vanaf Moodbodri. Nederland vliegt niet meer vanuit Zuid-India (te weinig landgenoten), wel vanuit Mumbai en Delhi. Nikola is overigens enthousiast over de Nederlandse ambassade die de mannen af en toe ook belt om te vragen hoe het met hen is.

‘Alleen Fransen’

De Duitse ambassade regelt vanuit Mumbai en Delhi vluchten naar Europa en neemt alle Europeanen mee, geen verschil makend tussen Duits of niet Duits..

Frankrijk heeft wel vluchten gehad vanuit Bangalore. Lilly, de Française, werd gewaarschuwd dat ze mee kon. De jongens konden ook mee nadat er op het laatste moment plaatsen vrij waren gekomen. Dit is niet gelukt, ze werden te laat gewaarschuwd om het transport naar Bangalore te organiseren en daar op tijd aan te komen. Bovendien had Igor de procedure niet afgerond voor zijn doorlaatbewijs.

Ook al zijn de jongens al jaren ingezetene van Frankrijk, de Franse ambassade vindt dat ze hen niet hoeft te helpen en stuurt ze terug naar de Nederlandse ambassade. ‘Alleen Fransen.’

De Italiaanse ambassade organiseert een vlucht naar Rome eind deze week maar helpt ook al uit principe alleen Italianen. Nikola heeft telefonisch zijn best gedaan en een Italiaanse vriend zal een goed woordje doen. Dus zullen ze op het allerlaatste moment te horen krijgen of ze mee kunnen en dan moeten ze nog op de bestemde plaats zien te komen terwijl er bussen noch treinen gaan. Intussen is er iemand bereid gebleken, het trio voor 8000 roepies (ca. 100 euro) met de auto naar de desbetreffende luchthaven te brengen.

Laatste update (15 april): De namen van het drietal zijn doorgegeven voor de reis naar Rome maar de ambassades van Nederland en Frankrijk moesten nog contact opnemen met de Italiaanse ambassade.

Er is ook nog geen uitsluitsel over het visum van Igor.

Voorpagina hhBest