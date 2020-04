Belangrijk om te weten: criminelen zijn er razendsnel bij om misbruik te maken van onze vragen en angsten rond het Coronavirus. Ze sturen phishingmails naar iedereen die op zoek is naar informatie over het virus. Rabobank waarschuwde vorige week al voor een phishingbericht waarin werd gerept over de mogelijkheid om een antibacteriële betaalpas aan te vragen. Met als doel om gegevens van Rabobank-klanten buit te maken. Vertrouw je het niet? Klik dan nooit op een link.

Ransomware is al geruime tijd iets om serieus rekening mee te houden. Het is een virus dat jouw computer binnensluipt door middel van een e-mail of Whatsapp. Het scant al jouw bestanden en gaat deze locken door middel van een wachtwoord. Vervolgens wordt er op je computer een scherm getoond waarop de mededeling staat dat je je computer kunt unlocken door een bepaald geldbedrag over te maken. Bijna altijd moet je in Bitcoin currency betalen, omdat hiermee de ontvanger niet valt te achterhalen.

Bron: Vevida Academy