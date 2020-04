Peter Stiekema

at me vooral opviel aan de persconferentie van Rutte en De Jonge dinsdagavond was dat ze bepaald geen anderhalve meter afstonden van de mevrouw die in hun midden avondgym voor gehoorgestoorden aan het geven was. Daar hadden ze toch even beter op moeten letten. Die enigszins wild bewegende, beslist niet onaantrekkelijke, mevrouw leidt ook zo ontzettend af van de boodschap.

Voor het overige bevatte de persconferentie ongeveer wat we ervan konden verwachten. Voorlopig een maand vasthouden waar we al mee bezig zijn met uitzicht op verlenging in mei en veel complimenten voor de bevolking. Afgelopen weekeinde waren de inwoners van dit land niet allemaal naar bos, zee en duin gegaan en dat was een felicitatie waard. De premier en zijn secondant zien dan waarschijnlijk over het hoofd dat het zondag bar koud was en dat er een gure oostenwind waaide van pak-‘m-beet kracht 6 tot 7. Dan blijf je lekker thuis bij de brandende kachel.

Zaterdag en zondag aanstaande wordt het echter prachtig weer. Zeker voor de zondag wordt hier in Limburg een graad of twintig met volop zon verwacht. De eerste echte rokjesdag van 2020 eigenlijk. Sluit dan de massa maar lekker op in hun eigen huis. Dat gaat niet lukken, lijkt me zo.

Is er eigenlijk ook avondgymnastiek voor blinden?

