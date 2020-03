Peter Stiekema

en echte guilty pleasure in deze coronavolle dagen, is voor mij het datingprogramma ‘Lang leve de liefde’ dat op werkdagen (bestaan die nog, behalve voor mensen in de zorg?) tegen 19 uur wordt uitgezonden op SBS6. Mannen en vrouwen van 18 tot 88 kunnen zich er voor aanmelden en worden gematcht, in de hoop(?) dat ze elkaar zo aardig vinden dat er iets blijvends ontstaat.

Ze hebben daarvoor het recht maximaal vijf dagen, maar in ieder geval minimaal 24 uur, in een luxe villa te verblijven, die van alle gemakken is voorzien. Het is een twee-onder-een-kap woning en er worden telkens twee stellen gedropt, zodat er van het ene stel op het andere kan worden overgeschakeld. Als de deelnemers het inderdaad vijf dagen met elkaar uithouden en er echt iets van liefde is ontstaan dan krijgen ze nog een verblijf in een hotel ergens in het land.

Het wordt natuurlijk pas echt leuk als de deelnemers het absoluut niet met elkaar kunnen en het liefst al binnen een uur gillend willen weglopen. Maar dat mag dus niet. Je moet het in ieder geval 24 uur, met daarin inbegrepen een nacht, met elkaar uithouden. Gaan ze wel in een bed slapen of slaapt een van de twee op de bank in de woonkamer? Meestal is het de man die daarvoor kiest, maar lang niet altijd. Er lopen trouwens wat mannelijke slijmjurken rond, in dit programma. De vrouwen zijn meestal wat beter te pruimen. Als er iets van vriendschap is opgebouwd dan wordt het bed, in alle kuisheid overigens, wel gedeeld.

Voorpagina hhBest