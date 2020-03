De Bestse huisartsen hebben een isolatiepost in sporthal Naestenbest.

Contactinfo Bestwijzer: 0499 770110 of infopuntbest@levgroep.nl. Vandaar uit worden de vragen uitgezet. Medewerkers helpen u via telefoon, Skype, WhatsApp en via email.

Ook inwoners die geen Facebook hebben kunnen hulp vragen of aanbieden. Mag of kunt u uw huis niet uit en heeft u hulp nodig, bijvoorbeeld voor boodschappen of de hond uitlaten?

Nummer trekken bij de huisartsenpost

Of kent u ouderen, kwetsbaren of alleenstaanden die hulp nodig hebben? Vraag dan op PleinBest.nl om hulp: voor uzelf of voor iemand anders. Dit kan op de pagina ‘Elkaar helpen’. Op die pagina kunt u ook reageren een hulpvraag, of zelf een hulpaanbod toevoegen.

Huisarts Remon Hendriksen: ‘Op onze isolatiepost zien wij mensen met milde klachten, zien wij mensen die matig ziek zijn en zien wij ernstig zieke patiënten.’

