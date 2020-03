Er is een nieuwe maatregel ingesteld door de twaalf huisartsen in Best. Zij hebben in de sporthal een isolatiepost ingericht voor inwoners die klachten hebben en beoordeeld moeten worden door een huisarts. Deze extra maatregel is nodig om het besmettingsrisico voor andere patiënten en zorgpersoneel tot een minimum te beperken.

De isolatiepost is bedoeld voor: mensen met koorts en/of luchtwegklachten of mensen met andere klachten die óók hoesten, grieperig zijn of koorts hebben. Zij moeten zoals gebruikelijk eerst telefonisch contact opnemen met de eigen huisarts.

De apotheken in Best hebben vanaf woensdag 18 maart hun de deuren gesloten. Achter gesloten deuren werken zij verder. Medicijnen worden verstrekt via de afhaalautomaten van de eigen apotheek of worden bezorgd.

Lees hoe dit werkt en hoe u de recepten kunt afgeven

