Enorm veel kaarsen, ook van de duurdere soort (zogenaamde noveenkaarsen) in de kapel van O.L.Vrouw van de Heilige Eik in Oirschot.

lders hebben we al vergelijkingen gemaakt tussen de situatie waarin wij ons bevinden (corona) en die in de Tweede Wereldoorlog. Het spreekwoord Nood leert bidden was toen allesbehalve een loze frase. De kerken liepen weer vol. In het katholieke zuiden beleefde men de introductie van de verering van O.L Vrouw van Fátima. Zich ongelovig noemende mensen die tijdens een bombardement in een kelder zaten, stelden voor…te bidden. Nu wenden vooral ouderen zich weer met gebed tot God.

Een geliefde ontmoetingsplek is het bos met de kapel van O.L. Vrouw van de Heilige Eik in Oirschot. Daar was het vanmiddag druk als op een zondag in mei (vanouds Mariamaand). En er zijn navenant veel kaarsen aangestoken.

De r.-k. parochie Sint Odulphus van Brabant, waarin de kerken van Best en Oirschot zijn verenigd, heeft daar de teksten van enkele gebeden neergelegd – ‘rooms’ en ‘protestants christelijk’.

Het ‘katholieke’ gebed begint zo: God, toevlucht in onze nood – kracht in onze vertwijfeling en angst – vertroosting in ziekte en lijden – wees ons, uw volk, nabij en genadig – nu wij allen de gevolgen ondervinden – van het uitgebroken coronavirus.

Het zijn dus geen gebeden tot O.L.Vrouw.

Voorpagina hhBest