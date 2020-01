Je hoorde of zag de laatste jaren niets meer van hem. Toch was hij een zeer bekende Bestenaar. Hij overleed vorige week in het Belgische Essen: ir. Peter A.M. Cornelissen, sinds zijn kamerlidmaatschap voor KVP, resp. CDA (1967-1982) doorgaans aangeduid met PAM. Hij had een buitengewoon actief leven, vooral als politicus, dat begon met het raadslidmaatschap in Best, van 1966 tot 1974. Foto Wikipedia –>

Voordat PAM in het Europees Parlement werd gekozen (1984-1999), was hij nog twee jaar watergraaf van het waterschap De Dommel. In zijn ‘Europese jaren’ ontpopte Cornelissen zich als een voorvechter voor het herstel van de zogenaamde IJzeren Rijn, de spoorverbinding Antwerpen-Roergebied, via Weert en Roermond.

