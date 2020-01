en meteoriet ter grootte van een stadsbus knalt neer op de aarde. Is al eens vaker gebeurd en de uitwerking ervan was wel iets anders dan een graadje warmer of kouder. Binnen enkele dagen zal een dichte stofwolk rondom de gehele aardkloot hangen, die er tientallen jaren over doet in zijn geheel neer te dwarrelen. In die tijd treedt een winter in zoals we, als mensheid, nog nooit hebben meegemaakt: vele jaren temperaturen van een eindje onder nul. Er groeit niets meer, wat niet is omgekomen bij de inslag zal binnen korte tijd sterven door honger en kou. Alleen enkele diersoorten die lang zonder voedsel kunnen, hebben de kans de overleven. En opnieuw te beginnen. Hond, omgekomen in Pompeï, 79 naChr.

