De Netflix-serie When They See Us (historisch gegeven) over veroordeling vijf jonge zwarten, kinderen nog, die toevallig in een New-Yorks park waren toen een joggende vrouw werd verkracht, heeft een geweldige impact over de hele wereld en heeft de discussie over het Amerikaanse rechtssysteem opnieuw aangewakkerd. Gerechtelijke dwaling in 1989 door ‘tunnelvisie’ van OM en politie. Ook is er veel kritiek op framing door de media. De Nieuws BV van BNN-VARA besteedde er vanmiddag gedegen aandacht aan. Ik heb de serie gezien. Terecht hoog gewaardeerd, al is een en ander natuurlijk entertainment. Heel jammer dat we in het ongewisse blijven over hoe de politie-functionarissen na de veroordeling van de echte dader zijn aangepakt. Of helemaal niet?

