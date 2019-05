Het is even wennen op de zaterdagse weekmarkt in Best, nu een gedeelte in verband met de bebouwing van een stuk parkeerterrein naast het gemeentehuis naar de Hoofdstraat is verhuisd. Wennen voor de ambulante handel, waarvan sommigen hun plekje nog open hielden en voor de klanten, die naar de kramen van hun bestemming moeten zoeken. De winkeliers aan de overkant vinden het prima, want ze kijken niet meer tegen de ruggen van de kramen aan.