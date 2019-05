Peter Stiekema

eert Wilders’ PVV is bij de Europese verkiezingen behoorlijk de mist ingegaan, dan wel heeft in het zand gebeten. De partij kan nog maximaal op 1 zetel rekenen en die is zelfs onzeker. Het zou zo maar kunnen zijn dat de PVV uit het Europees parlement verdwijnt, maar dat weten we pas zondagavond.

Hoe dan ook wordt de PVV in Europa nu een quantité négliable, die hooguit nog slippendrager mag spelen via Marie Le Pen. Veel bijdragen leverden de PVV-leden in het Europarlement eigenlijk ook niet. Ze blonken weliswaar uit, maar dan vooral in afwezigheid. Eerst de dagvergoeding van 320 Euro opstrijken en dan wegwezen, Brussel of Straatsburg in, ik had bijna geschreven onveilig maken, maar dat is misschien net een stapje te ver.

Hoe het zover heeft kunnen komen? Natuurlijk door de opkomst van Thierry Baudet, die weliswaar ook niet echt een aanwinst is, dat bewees het debatje met Rutte van woensdag nog maar eens, maar de FvD brengt het in Europa desondanks precies op drie zetels, het aantal dat de PVV nu al kwijt is. Voor Baudet minder dan verwacht/gehoopt misschien, maar toch een aardig begin. En nu maar afwachten hoe lang die partij het volhoudt.

Een tweede reden voor de eclatante nederlaag van de PVV zou kunnen zijn dat Wilders tijdens diverse debatten in de Kamer steeds weer de al lang grijs gedraaide langspeelplaat afdraait met inmiddels ook de nodige krassen erop. Altijd maar weer de grenzen dicht, geen asielzoekers meer en afgeven op de islam. Ook zijn kiezers kunnen dat afgezaagde liedje kennelijk niet meer horen.

Zelfs in het debatje dat vooraf ging aan het aftreden van staatssecretaris Harbers was dat het beste dat hij te berde kon brengen. Wilders heeft zijn kansen gehad en die komen, in ieder geval voorlopig, niet meer terug. Ben benieuwd of elders in Europa de uiterst linkse en rechtse anti-Europa partijen wel beter scoren. In het vroegere Oostblok wel, zo valt te vrezen.

