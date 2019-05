as ik eigenlijk verliefd op Doris Day? Ach kom, toch niet? Nou ja, geef het maar toe. Hoe oud was ik? Veertien, vijftien jaar was ik, een bleke hbs-er en boven mijn bed hing een foto van Doris. De eerste schaduw die over haar beeld viel was het moment waarop ik te weten kwam dat ze eigenlijk Dorothea Kappelhoff heette, uit Hamburg, en het was 1953, Duitsland lag nog vers in het geheugen, zal ik maar zeggen.

