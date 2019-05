Peter Stiekema

om Dumoulin werd zaterdag slechts vijfde in de eerste etappe van de Giro en wat mij betreft (en voor hem waarschijnlijk ook) is dat een tegenvaller. Vooral zijn achterstand op de Sloveen Primoz Roglic, 28 seconden, is verrassend groot, zeker als je beseft dat het hier om een tijdrit van slechts iets meer dan 8 kilometer ging, weliswaar met een forse klimpartij aan het eind, maar toch.

Ook Dumoulins voorsprong op landgenoot Bauke Mollema, slechts 11 seconden, ondanks een bewuste fietswissel van Bauke, die meende daar voordeel uit te kunnen halen, is zorgwekkend weinig. Bauke staat nu eenmaal niet te boek als een geweldige tijdrijder.

Roglic heeft dit jaar al drie kleinere, maar wel heel zware etappewedstrijden gewonnen. Vorig weekeinde zegevierde hij nog in de helse Ronde van Romandië in Frans-Zwitserland. Hij won daar maar liefste drie etappes, waaronder de tijdrit.

Ik denk dat het probleem van Dumoulin is dat hij te veel getraind heeft en te weinig wedstrijden heeft gereden. Na de Thyreno-Adriatico in maart reed hij na een zware trainingssessie op de Canarische Eilanden alleen eind april nog Luik-Bastenaken-Luik, waar hij weinig indruk maakte. Mijn ervaring als onbetekenende jeugdrenner in de jaren zestig is dat je pas echt beter wordt als je enkele zware wedstrijden rijdt. Daar word je sterker van. Dat ontbeert Tom nu.

Ik denk dat het nog een heksentoer wordt voor Tom Dumoulin om over drie weken het eindpodium te halen Ik laat me graag verrassen, maar ik denk niet dat het zal gebeuren. En anders eet ik zijn racefiets op. (Ja, ik ben daar gek zeker.)

