De overvloedige regenval van de laatste weken heeft landerijen onder water gezet. Boomkweker Van de Biggelaar – hier zijn grond aan het Dopveldenpad – in Best heeft er knap last van. Het is immers verplantingsseizoen.

Van de Biggelaar pacht ook gronden van de gemeente Best tussen de Heikantweg en het Wilhelminakanaal. Onderstaande foto toont de gevolgen van een onverharde uitrit aan de Heikantweg.

Deze smalle buitenweg wordt twee keer per werkdag gebruikt door fietsende leerlingen van het Heerbeeck College in Best en Kempenhorst in Oirschot. Aangezien wandelaars en honden-uitlaters uit de wijken Heuveleind en Heivelden geen uitwijkmogelijkheid hebben, ontstaan hier op z’n zachtst gezegd ongemakkelijke situaties.

