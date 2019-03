Peter Stiekema

esse Klaver verklaarde Rutte nog net niet zijn eeuwige liefde. Zo blij was hij met de toezegging dat de regering vervuilende bedrijven een CO2-belasting gaat opleggen. Uiteraard berekenen die bedrijven die extra kosten straks gewoon door aan de afnemers, lees de consumenten, maar daar hoor je (bijna) niemand over. Daarenboven valt het met de kosten van de energietransitie eigenlijk geweldig mee. Een goeie twee miljard per jaar slechts.

Ik heb het even uitgerekend, ik heb dat nog op de lagere school geleerd. Je deelt dan twee miljard euro door 17 miljoen inwoners en dan kom je afgerond op 120 euro per inwoner per jaar uit. En die twee miljard is nu toevallig net het bedrag dat Rutte al had gereserveerd voor de buitenlandse aandeelhouders, maar dat ging op het laatste moment niet door, zoals u zich ongetwijfeld herinnert. Dus dat geld hebben we gewoon nog ergens liggen. Het leek wel of gisteren Tweede Kerstdag, Paasmaandag en Pinksteren op één dag vielen en eenieder met een gerust hart per automobiel naar de diverse meubelboulevards kon vertrekken (over nutteloze CO2-uitstoot gesproken!).

U begrijpt, ik heb gisteren met stijgende verbijstering naar de persconferentie gekeken, waar de doorberekening van de kosten van de energietransitie werd gepresenteerd in twee boekwerkjes die overhandigd werden aan Ed Nijpels, in de functie van voorzitter van het milieuberaad of zoiets en minister Wiebes van EZ (net terug uit Groningen, waar hij de inwoners weer van alles op de mouw had gespeld).

Wat een meevallers allemaal en dat precies een week voor de provinciale verkiezingen. Zelden zo’n klungelige presentatie gezien overigens, waarbij het kapsel van de directeur van het CPB de indruk wekte, dat ze speciaal voor de persconferentie een uurtje of wat met haar vingers in een stopcontact had gezeten. Met vervuilde stroom uit de kolencentrales van Rijnmond waarschijnlijk.

Nee, het begon gisteren als een sprookje, maar onderweg zit nog ergens een boze heks verstopt en blijkt het, na de verkiezingen, toch allemaal een tikkie anders te liggen. En in het maken van correcte berekeningen zijn vaderlandse instituten ook al niet te best, zoals onlangs is gebleken toen totaal verkeerde cijfers over het aardgas- en elektriciteitsverbruik werden gehanteerd. En ook nu zal de verkeerde aap zo eind april wel uit de foute mouw te voorschijn komen, zo valt te vrezen. (Wordt ongetwijfeld vervolgd).

Voorpagina hhBest