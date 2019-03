Amsterdam.

en zeer oude discussie werd gisteravond plotseling weer geopend met een item in De Wereld Draait Door. Het onderwerp: de landelijke media beschouwen blijkbaar het Westen van Nederland als ‘het hele land’ en berichten dus meer over Amsterdam en omstreken dan over de rest van het land. Aanleiding was de verwondering van Özcan Akyol, Eus voor zijn vrienden en inwoner van de stad Deventer over die feitelijke situatie in de media, waarover hij een serie artikelen schrijft in het Algemeen Dagbladen de meeste, met die krant gelieerde, regionale dagbladen in Nederland.

Meer op SanteLOGie – Voorpagina hhBest