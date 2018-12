De Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) van de gemeente Best krijgen vanaf deze week ondersteuning van studenten van het Summa College in Eindhoven. Studenten van de opleiding Handhaven, Toezicht en Veiligheid lopen een maand stage bij de gemeente. Zij surveilleren samen met de BOA’s.

Het accent ligt vooral op de winkelgebieden. Zo is er extra aandacht mogelijk voor bijvoorbeeld zakkenrollerij en fietsen in voetgangersgebieden. Daarnaast gaan ze ook elders samen met de BOA’s op pad. In heel Best schenken ze aandacht aan de zogenoemde ‘kleine ergernissen’. Denk bijvoorbeeld aan hondenpoep, loslopende honden of overlastmeldingen.

De BOA’s zijn bereikbaar via het algemene nummer van de gemeente: 14 0499. Een e-mail via info@gemeentebest.nl of bericht op Whatsapp via 06 22382449 kan ook.

Website gemeente Best – Voorpagina hhBest