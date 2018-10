Op de voorgrond geweven patronen van Rick Tegelaar. Links: met stroken rvs en folie creëren Jetske Visser en Michiel Mertens een waterval-effect. Foto Isabelle Woudsma

Anja van den Akker

Na elf jaar nu eens geen tijdelijk Dutch Design-evenement in de ‘Kazerne’ aan de Paradijslaan in Eindhoven. De nieuwe expositie, die sinds de opening van DDW is te zien, blijft op een enkele uitzondering na nog een paar maanden staan. Food, design, werken, slapen: alles grijpt in elkaar, luidt het concept van Kazerne. Dus ook van wat we daarbinnen beleven. “Maar één weekje design, dat werd toch onze grote ergernis”, aldus art director Annemoon Geurts.

De Nederlandse primeur van Softwear, de installatie die Lidewij Edelkoort in samenwerking met Google maakte, heeft in Kazerne terecht een eigen ruimte. Edelkoorts visie sluit naadloos aan bij die van Kazerne: digitale media, wonen, werken en eten zijn onafscheidelijk geworden.

In 1998 voorspelde Edelkoort een ingrijpende verstrengeling van de digitale wereld en ons privéleven. Twintig jaar later geeft zij die overtuiging verder gestalte, nu in samenwerking met Kiki van Eijk. Haar wandkleden vormen een samenspel met Edelkoorts installaties. Dat levert, althans in hun optiek, een positief beeld op. We werken vaker thuis, terwijl we op de kinderen passen. Ontspannen in pyjama, communiceren we met alles en iedereen. Niet alleen software maar ook softwear. Door virtual reality en sociale media zijn we vaak allemaal met iets anders bezig, terwijl we toch in één ruimte zitten. Het geluidsboxje op de expositie heeft dezelfde bekleding als de bank: je ziet het niet eens meer, als metafoor van alles wat onmerkbaar op ons inwerkt.

Perspectief

Maar niet alleen software krijgt in Kazerne een andere betekenis. Ook vertrouwde ’aardse’ materialen worden in een totaal ander perspectief geplaatst. Jetske Visser en Michiel Mertens (Isomic – Echo Mirror) geven met statisch materiaal, zoals stroken rvs en folie, de dynamische illusie van een waterval. Pal naast de badkuip van Marike Andeweg (Not only white), die overigens wel verdwijnt na DDW. Deze badkuip staat straks in een van de lofts in het Hotel. Nu vinden we naast de waterval en de badkuip ook de levende installatie met gepensioneerde Portugese vrouwen die al verhalen vertellend textiele kunst gaan borduren

Jesper Eriksson (Coal: Post-fuel) laat zien hoe je van steenkool duurzame producten kunt maken. En Rick Tegelaar (IN4NITE) weeft patronen met Colbackgaren die juist weer doen denken aan 3D-prints. Industrieel kunststofafval krijgt door Studio Thier & Van Daalen een nieuw leven als schaal of tafel.

Opvallend is Meadow van Studio Drift, een omgekeerd landschap van mechanische bloemen die zich openen en sluiten in een poëtische choreografie die verwijst naar de vergankelijkheid van de wisselende seizoenen. Terwijl je zit te eten in het restaurant ontvouwt het landschap zich steeds opnieuw. Wie wil, kan eronder gaan liggen op een podium. Dan wordt de beleving weer totaal anders. Tijdens DDW krijgt de bezoeker ook een sneak preview van de acht gloednieuwe hotelkamers. Eind dit jaar kun je in Kazerne namelijk ook slapen, uiteraard midden tussen kunst en design.

