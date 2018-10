e wintertijd – die eigenlijk standaardtijd is – komt er aan, maar laat je niet gek maken. Zo is er een pechhulpbedrijf dat onder de duiven schiet van de ANWB en je een slimmerik noemt als je met hen in zee gaat.

In een persbericht laat het een medewerker aan het woord, die beweert dat ‘we al jaren vlak na de ingang van de wintertijd een piek zien van ongevallen en schademeldingen’. Ook de ‘verstoring van het bioritme’ wordt er bij gehaald. Enfin, ‘wees slim, kom bij ons’.

In de aanhef van het verhaaltje wordt een stijgingspercentage genoemd van 15% aan ongevallen, maar wie kennis neemt van de dagelijkse filemeldingen in de spits en de incidenten die daaraan ten grondslag liggen, vraagt zich af, kan het nog meer? Redelijk rijgedrag (= aanpassing aan de omstandigheden) is de oplossing nummer een.

We hadden moeten leren van de illusie die winterbanden teweeg brengen: ‘ik kan daarmee lekker harder dan jij, want ik heb ze.’ De bandenfirma’s, die in voorgaande jaren rond deze tijd razend actief waren, zwijgen nu in alle talen. In de laatste winter waren ze in ons land immers volstrekt overbodig.

Eh…laagstaande zon, is dat misschien ook iets voor jullie?

