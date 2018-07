e oorspronkelijke bevolking’, dat zou je een van mijn vele stokpaarden kunnen noemen. Want wat beschouwen wij als ‘de oorspronkelijke bevolking’ van Nederland? En dan gaan we er meteen maar even vanuit dat er zoiets als een ‘oorspronkelijke’ bevolking bestáát. In het woord ‘oorspronkelijk’ zit een beetje opgesloten dat we die originele bevolking heel ver terug moeten zoeken, de hunebedbouwers, de bandkeramiekers, de kaninefaten. Als dat wel erg ver terug is dan komen we uit op de Bataven, eigenlijk Germaanse stammen die ooit, zoals het in jolig taalgebruik heet, Vader Rijn aftrokken.

Meer op SanteLOGie – Voorpagina hhBest